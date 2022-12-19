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50 минут назад

Адель запустит собственный бренд нижнего белья

Газета.Ru

Британская певица Адель планирует создать собственный бренд нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.

Адель запустит собственный бренд нижнего белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, принадлежащая Адель компания Melted Stone подала заявку на использование названия «1, 2, Free» для товарного знака в США, после того как получила разрешение в Великобритании. В заявке перечисляется ряд товаров, среди которых часы, предметы багажа, головные уборы, духи, одежда и предметы нижнего белья.

«Адель — очень умелая бизнес-леди. Это предприятие может привести к тому, что она будет продавать широкий спектр товаров, особенно на прибыльном американском рынке, где Адель пользуется огромной популярностью», — прокомментировал новость источник в музыкальной индустрии.

Журналисты издания предположили, что новый бизнес помогает 34-летней певице справиться со стрессом после развода с бизнесменом Саймоном Конекки. В начале декабря Адель призналась, что тяжело переживала развод и ходила на сеансы к психотерапевту пять раз в день.

Мода,Саймон Конекки,Адель,
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