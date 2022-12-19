Адель запустит собственный бренд нижнего белья

Британская певица Адель планирует создать собственный бренд нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, принадлежащая Адель компания Melted Stone подала заявку на использование названия «1, 2, Free» для товарного знака в США, после того как получила разрешение в Великобритании. В заявке перечисляется ряд товаров, среди которых часы, предметы багажа, головные уборы, духи, одежда и предметы нижнего белья.
«Адель — очень умелая бизнес-леди. Это предприятие может привести к тому, что она будет продавать широкий спектр товаров, особенно на прибыльном американском рынке, где Адель пользуется огромной популярностью», — прокомментировал новость источник в музыкальной индустрии.
Журналисты издания предположили, что новый бизнес помогает 34-летней певице справиться со стрессом после развода с бизнесменом Саймоном Конекки. В начале декабря Адель призналась, что тяжело переживала развод и ходила на сеансы к психотерапевту пять раз в день.