Chanel проведет показ культовой коллекции Métiers d'Art в Токио

Французский дом моды Chanel устроит повторный показ коллекции Métiers d'Art в Токио. Об этом пишет WWD.

Показ в столице Японии пойдет 1 июня. По словам представителей бренда, проведение повторного показа Métiers d'Art в Токио «подтверждает прочность тесных связей с Японией».

В последний раз культовую коллекцию представили 6 декабря в Дакаре. На шоу присутствовали Фарелл Уильямс, Наоми Кэмпбелл, принцесса Монако Каролина и ее дочь Шарлотта Казираги и другие звезды. Показ стал частью трехдневной культурной программы в столице Сенегала и «отправной точкой для постоянного сотрудничества Дома [моды] и Сенегала».