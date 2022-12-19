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5 часов назад

Chanel проведет показ культовой коллекции Métiers d'Art в Токио

Газета.Ru

Французский дом моды Chanel устроит повторный показ коллекции Métiers d'Art в Токио. Об этом пишет WWD.

Chanel проведет показ культовой коллекции Métiers d'Art в Токио
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Показ в столице Японии пойдет 1 июня. По словам представителей бренда, проведение повторного показа Métiers d'Art в Токио «подтверждает прочность тесных связей с Японией».

В последний раз культовую коллекцию представили 6 декабря в Дакаре. На шоу присутствовали Фарелл Уильямс, Наоми Кэмпбелл, принцесса Монако Каролина и ее дочь Шарлотта Казираги и другие звезды. Показ стал частью трехдневной культурной программы в столице Сенегала и «отправной точкой для постоянного сотрудничества Дома [моды] и Сенегала».

До этого шоу французского бренда Métiers d'Art было представлено в Шанхае, Риме, Эдинбурге, Зальцбурге и Гаване — во всех городах, связанных с историей дома моды Chanel.

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