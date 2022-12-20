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2 часа назад

Секрет соблазнительного декольте для девушек с небольшой грудью

WomanHit.ru

Простые хитрости позволят выглядеть очень кокетливо и создать привлекательный силуэт.

Секрет соблазнительного декольте для девушек с небольшой грудью
Фото: WomanHitWomanHit

Девушки с впечатляющим размером груди с удовольствием выбирают наряды с глубоким декольте: эта деталь делает образ кокетливым, женственным. Но что делать тем, у кого от природы небольшой размер груди, если носить открытые платья и блузы тоже хочется? Стилисты знают несколько эффективных приемов.

Выберите идеальный бюстгальтер

И лучше сделать это не во время онлайн покупок, а в специализированном магазине. Эксперты-брафиттеры умеют творить чудеса: бюст первого размера неожиданно начинает смотреться пышным и объемным. Доверьтесь им!

Используйте силиконовые вкладыши

Они тоже продаются в магазинах нижнего белья, с помощью такой маленькой хитрости можно визуально сделать грудь больше на размер, а то и полтора.

Правильное декольте

Вопреки стереотипам, именно девушкам с небольшой грудью очень идут наряды с глубоким декольте. Оно обнажает ключицы и делает силуэт женственным, изящным, привлекательным. Особенно удачно смотрятся наряды с V-образным вырезом: он красиво обрамляет ложбинку груди и подчеркивает ее.

Выберите блузы верного кроя

Топы и блузы с корсажем отделяют грудь от талии и подчеркивают верхнюю часть тела, а крой с запахом акцентирует внимание на плечах, ключицах и ложбинке.

Отдайте предпочтение облегающим нарядам

Чем больше ткани, тем меньше кажется ваша грудь. Поэтому выбирайте облегающие топы и платья, они создадут иллюзию более пышного бюста.

Используйте макияж

Немного магии: возьмите скульптор и хайлайтер: темным оттенком пройдитесь по ложбинке груди и впадинами под ключицами, а сверкающей пудрой или хайлайтером выделите самые объемные точки. Так грудь будет казаться значительно больше.

Застегните иначе

Попробуйте застегнуть бретели бюстгальтера крест на крест: так ложбинка станет заметнее, а спину придется держать прямо.

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