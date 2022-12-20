Стилист назвал балетную одежду новым трендом

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов назвал балетную одежду новым трендом. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Гетры, балетки, юбки-пачки — это элементы набирающего обороты стилистического приема, который специалисты называют балеткор", — объяснил он.

В подтверждение своих слов Александр Рогов прикрепил несколько фотографий, иллюстрирующих, как правильно адаптировать тренд к реальной жизни.

В частности, гетры стилист рекомендует носить как с туфлями на каблуке, так и с кедами или грубыми ботинками. Балетки, по мнению эксперта, станут отличным дополнением к образам с короткими платьями и юбками.