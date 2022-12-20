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2 часа назад

Стилист Александр Рогов назвал балетную одежду новым трендом

Газета.Ru

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов назвал балетную одежду новым трендом. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

Стилист назвал балетную одежду новым трендом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Гетры, балетки, юбки-пачки — это элементы набирающего обороты стилистического приема, который специалисты называют балеткор", — объяснил он.

В подтверждение своих слов Александр Рогов прикрепил несколько фотографий, иллюстрирующих, как правильно адаптировать тренд к реальной жизни.

В частности, гетры стилист рекомендует носить как с туфлями на каблуке, так и с кедами или грубыми ботинками. Балетки, по мнению эксперта, станут отличным дополнением к образам с короткими платьями и юбками.

Что касается "пачек", он советует стилизовать их с помощью объемных рубашек и жакетов. Рогов отметил, что тренд на балетную одежду уже опробовала Белла Хадид.

Мода,Белла Хадид,Александр Рогов,
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