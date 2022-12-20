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56 минут назад

Как правильно составлять многослойные образы на каждый день

runews24.ru

Зимой особенно рекомендуется использовать многослойные образы. Это не только красиво, но и тепло.

Как правильно составлять многослойные образы на каждый день
Фото: runews24.rurunews24.ru

Стилисты ELLE рекомендуют комбинировать костюм с яркой рубашкой и водолазкой. Такой образ можно использовать как на обычные выходы, так и на работу.

Стоит выбрать рубашку ярких оттенков, таких как бирюза, сирень, фиолетовый или жёлтый цвет. В многослойных образах можно экспериментировать с цветовыми комбинациями.

Также рекомендуется создать образ из свитера с горлом, джинсовой куртки и плаща.

Хорошим будет сочетание свитера и комбинации, а также трикотажного термобелья.

Ещё один классный образ – это вязаная жилетка и рубашка. При этом стоит выбрать такие вещи в оверсайз размере.

Отлично будет смотреться бомбер, жакет и платье.

Кроме того, будет хорошо сочетаться пиджак с плотной рубашкой в тон и трикотажным топом.

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