Как правильно составлять многослойные образы на каждый день

Зимой особенно рекомендуется использовать многослойные образы. Это не только красиво, но и тепло.

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Стилисты ELLE рекомендуют комбинировать костюм с яркой рубашкой и водолазкой. Такой образ можно использовать как на обычные выходы, так и на работу.

Стоит выбрать рубашку ярких оттенков, таких как бирюза, сирень, фиолетовый или жёлтый цвет. В многослойных образах можно экспериментировать с цветовыми комбинациями.

Также рекомендуется создать образ из свитера с горлом, джинсовой куртки и плаща.

Хорошим будет сочетание свитера и комбинации, а также трикотажного термобелья.

Ещё один классный образ – это вязаная жилетка и рубашка. При этом стоит выбрать такие вещи в оверсайз размере.

Отлично будет смотреться бомбер, жакет и платье.