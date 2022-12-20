Перечислены главные тренды 2023 года

Модные редакторы Page Six перечислили главные тенденции предстоящего 2023 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте портала.

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В первую очередь журналисты заметили, что публика будет чаще обращаться к тестам на определение цветотипа из-за желания проще подбирать одежду. Кроме того, трендовыми станут яркие принты на любых предметах гардероба.

Помимо этого, в моду войдет блестящая кожа, считают авторы материала. Эксперты призвали читателей обратить внимание на универсальные кожаные пиджаки, брюки и резинки для волос из указанного материала. Вдобавок актуальность обретет так называемый «женственный стиль», которому присущи платья, юбки-карандаши, а также блузы и вещи с рюшами.