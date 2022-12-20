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51 минуту назад

Перечислены главные тренды 2023 года

Lenta.ru

Модные редакторы Page Six перечислили главные тенденции предстоящего 2023 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте портала.

Перечислены главные тренды 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь журналисты заметили, что публика будет чаще обращаться к тестам на определение цветотипа из-за желания проще подбирать одежду. Кроме того, трендовыми станут яркие принты на любых предметах гардероба.

Помимо этого, в моду войдет блестящая кожа, считают авторы материала. Эксперты призвали читателей обратить внимание на универсальные кожаные пиджаки, брюки и резинки для волос из указанного материала. Вдобавок актуальность обретет так называемый «женственный стиль», которому присущи платья, юбки-карандаши, а также блузы и вещи с рюшами.

Плюс ко всему, в список вошли брючные костюмы ярких цветов и наряды из прозрачных тканей, в которых неоднократно появлялись на публике знаменитости. Среди них, в частности, актриса Оливия Уалдс, посетившая премию People’s Choice Awards в платье длины макси люксового бренда Dior из прозрачного кружева.

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