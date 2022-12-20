49-летняя Хайди Клум появилась на публике в корсете с глубоким декольте

Немецкая супермодель Хайди Клум снялась в строгом костюме и корсете с глубоким декольте. Снимками она поделилась в социальных сетях. 49-летняя супермодель появилась на съемках в эффектном образе.

На новых фотографиях она позирует в зеленом брючном костюме и черном корсете с глубоким декольте. Образ дополнили лаконичные салатовые босоножки. Модели сделали укладку на прямые волосы. В комментариях ее похвалили за безупречный вкус и откровенный образ:

У Хайди Клум есть четверо детей: 18-летняя Лени, рожденная от итальянского бизнесмена и менеджера "Формулы-1" Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила. В 2019 году супермодель вышла замуж за гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, который на 16 лет младше нее. Пара встречалась около года, прежде чем пожениться.