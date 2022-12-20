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1 час назад

49-летняя Хайди Клум появилась на публике в корсете с глубоким декольте

Газета.Ru

Немецкая супермодель Хайди Клум снялась в строгом костюме и корсете с глубоким декольте. Снимками она поделилась в социальных сетях. 49-летняя супермодель появилась на съемках в эффектном образе.

49-летняя Хайди Клум появилась на публике в корсете с глубоким декольте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На новых фотографиях она позирует в зеленом брючном костюме и черном корсете с глубоким декольте. Образ дополнили лаконичные салатовые босоножки. Модели сделали укладку на прямые волосы. В комментариях ее похвалили за безупречный вкус и откровенный образ:

"Стильная, как всегда!", "Лучшая модель", "Безумно идет корсет".

У Хайди Клум есть четверо детей: 18-летняя Лени, рожденная от итальянского бизнесмена и менеджера "Формулы-1" Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила. В 2019 году супермодель вышла замуж за гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, который на 16 лет младше нее. Пара встречалась около года, прежде чем пожениться.

Мода,Хайди Клум,
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