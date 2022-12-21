Дизайнеры Gloria Jeans выпустили новогоднюю коллекцию праздничной и домашней одежды

В линейке Gloria Jeans есть одежда не только для празднования Нового года на вечеринке, но и домашние костюмы с зимней тематикой.
В коллекции есть мини-платья с пышными рукавами, полностью усыпанными пайетками. Также в линейке можно найти блестящие комбинации и топы с различными фигурными вырезами.
Кроме того, в капсуле представлены глянцевые футболки. Для дома есть свитшоты и джемперы с новогодними мотивами.
Также в линейке есть уютные хлопковые пижамы и домашние костюмы.
Дизайнеры бренда предлагают носить акцентные топы с джинсами на высокой посадке или с брюками.
Блестящие платья можно дополнить жакетом и минималистичной обувью.