Дизайнеры Gloria Jeans выпустили новогоднюю коллекцию праздничной и домашней одежды

В линейке Gloria Jeans есть одежда не только для празднования Нового года на вечеринке, но и домашние костюмы с зимней тематикой.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В коллекции есть мини-платья с пышными рукавами, полностью усыпанными пайетками. Также в линейке можно найти блестящие комбинации и топы с различными фигурными вырезами.

Кроме того, в капсуле представлены глянцевые футболки. Для дома есть свитшоты и джемперы с новогодними мотивами.

Также в линейке есть уютные хлопковые пижамы и домашние костюмы.

Дизайнеры бренда предлагают носить акцентные топы с джинсами на высокой посадке или с брюками.