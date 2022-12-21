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1 час назад

Алисия Сильверстоун снялась обнаженной в защиту животных

Газета.Ru

Актриса Алисия Сильверстоун разделась в поддержку этичной моды. Соответствующие фотографии появились на сайте организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — Люди за этичное обращение с животными).

Алисия Сильверстоун снялась обнаженной в защиту животных
Фото: Кадр из фильма "Бестолковые"Кадр из фильма "Бестолковые"

46-летняя Алисия Сильверстоун снялась без одежды, чтобы призвать людей отказаться от одежды из материалов животного происхождения в пользу вещей из экоматериалов.

"Носите веганскую одежду. Покупайте кожу из кактусов, грибов и яблок", — гласит подпись на одной из фотографий.

Газета.Ru

"Я лучше буду ходить голой, чем надену шерсть. Носите собственную кожу, позвольте животным сохранить свою", — написано на другом снимке.

"Я никогда не обнажаюсь на телевидении, в кино, где бы то ни было — но я сделала это для PETA, потому что это очень важно для меня", — объяснила актриса.

Мода,Алисия Сильверстоун,
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