Алисия Сильверстоун снялась обнаженной в защиту животных

Актриса Алисия Сильверстоун разделась в поддержку этичной моды. Соответствующие фотографии появились на сайте организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — Люди за этичное обращение с животными).
46-летняя Алисия Сильверстоун снялась без одежды, чтобы призвать людей отказаться от одежды из материалов животного происхождения в пользу вещей из экоматериалов.
"Носите веганскую одежду. Покупайте кожу из кактусов, грибов и яблок", — гласит подпись на одной из фотографий.
"Я лучше буду ходить голой, чем надену шерсть. Носите собственную кожу, позвольте животным сохранить свою", — написано на другом снимке.
"Я никогда не обнажаюсь на телевидении, в кино, где бы то ни было — но я сделала это для PETA, потому что это очень важно для меня", — объяснила актриса.