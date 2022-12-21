Алисия Сильверстоун снялась обнаженной в защиту животных

"Я лучше буду ходить голой, чем надену шерсть. Носите собственную кожу, позвольте животным сохранить свою", — написано на другом снимке.



"Я никогда не обнажаюсь на телевидении, в кино, где бы то ни было — но я сделала это для PETA, потому что это очень важно для меня", — объяснила актриса.