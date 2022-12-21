Модель plus-size Эшли Грэм снялась в бархатном мини-платье

Модели сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, блестками, помадой и румянами. Волосы уложили крупными голливудскими локонами. Образ дополнили открытые босоножки. На снимках она позирует на машине и танцует перед камерой.

В конце ноября Эшли Грэм показала состояние волос после облысения из-за родов. Долгое время она восстанавливала здоровье и красоту волос. А до этого модель показала растяжки на животе. В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года.