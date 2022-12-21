Соцсети возмутило платье женщины для похорон

Британский лейбл одежды опубликовал в соцсетях кадры с женщиной, которая одета в черное обтягивающее платье. Как объяснила сама модель, этот наряд хорошо подойдет для того, чтобы пойти в нем на похороны или на другое траурное мероприятие.