Соцсети возмутило платье женщины для похорон

Пользователей соцсетей возмутило платье женщины для похорон, пишет Daily Mail. По мнению людей, в таком виде ей прямая дорога в ночной клуб.
Британский лейбл одежды опубликовал в соцсетях кадры с женщиной, которая одета в черное обтягивающее платье. Как объяснила сама модель, этот наряд хорошо подойдет для того, чтобы пойти в нем на похороны или на другое траурное мероприятие.
«Вы можете затянуть его, чтобы сделать его очень скромным для похорон, а затем ослабить его для вечеринки», — сказала она.
Однако зрители решили, что в таком виде нужно идти разве что в ночной клуб.
«Вы сошли с ума? Как можно пойти на похороны в таком виде?» — возмущались люди.
Ранее стало известно, что на дизайнера свадебного платья Меган Маркл давили из-за желания сделать его идеальным.