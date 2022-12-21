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2 часа назад

Соцсети возмутило платье женщины для похорон

Газета.Ru

Пользователей соцсетей возмутило платье женщины для похорон, пишет Daily Mail. По мнению людей, в таком виде ей прямая дорога в ночной клуб.

Соцсети возмутило платье женщины для похорон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Британский лейбл одежды опубликовал в соцсетях кадры с женщиной, которая одета в черное обтягивающее платье. Как объяснила сама модель, этот наряд хорошо подойдет для того, чтобы пойти в нем на похороны или на другое траурное мероприятие.

«Вы можете затянуть его, чтобы сделать его очень скромным для похорон, а затем ослабить его для вечеринки», — сказала она.

Однако зрители решили, что в таком виде нужно идти разве что в ночной клуб.

«Вы сошли с ума? Как можно пойти на похороны в таком виде?» — возмущались люди.

Ранее стало известно, что на дизайнера свадебного платья Меган Маркл давили из-за желания сделать его идеальным.

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