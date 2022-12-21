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2 часа назад

Симон Порт Жакмюс пришел на корпоратив в костюме Кевина из "Один на дома"

Газета.Ru

Симон Порт Жакмюс выбрал идеальный образ для рождественской вечеринки и нарядился в костюм Кевина из «Один на дома». Снимками он поделился в социальных сетях.

Симон Порт Жакмюс пришел на корпоратив в костюме Кевина из "Один на дома"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дизайнер устроил предновогодний корпоратив и придумал креативный образ. Симон Порт Жакмюс удивил коллег и пришел в образе Кевина из «Один на дома». На снимке он позирует в оливковом пуховике, красном шарфе, коричневых ботинках и шапке с помпоном. В руках дизайнер держал белые пакеты с мусором на ниточках.

Уходящий год стал особенно успешным для дизайнера. В конце ноября бренды Jacquemus и Tekla представили первую коллаборацию «In the bed with». 5 декабря бренд представил совместную розовую коллекцию с Nike, а 12 декабря Симон Порт Жакмюс провел показ La Raphia. Шоу состоялось в Париже. 13 декабря Jacquemus выпустил новую сумку Le Bisou. А 25 декабря Симон Порт пообещал «секретный рождественский сюрприз», о котором пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк в топе с перьями вышла на подиум на показе Jacquemus.

Мода,Ирина Шейк,
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