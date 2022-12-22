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1 час назад

Французский бренд нижнего белья уйдет из России

Lenta.ruиещё 1

Французский бренд нижнего белья DIM приостанавливает деятельность в России. Об этом говорится на сайте компании.

Французский бренд нижнего белья уйдет из России
Фото: Лента.руЛента.ру

Франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса DIM, заявили два консультанта по недвижимости. Как отмечает газета «Ведомости», информацию об уходе подтвердил и представитель одного из крупных московских торговых центров, сообщив, что их арендатор, ООО «Сандри мув» (партнер DIM в столичном регионе) не планирует закрывать свою точку и не испытывает проблем с поставками.

Однако всем франчайзи придется скоро сменить вывеску, чтобы более не ассоциироваться с брендом DIM, уточнил один из консультантов, работавших с ним.

По состоянию на конец марта в сети было 40 бутиков, однако сейчас их число сократилось до 19. Также DIM поставляет продукцию в мультибрендовые магазины, рассказала эксперт портала franshiza.ru Анна Рождественская.

25 октября испанский холдинг Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, определился с покупателем своего бизнеса в России. Стало известно, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher group.

Мода,Анна Рождественская,
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