Россияне назвали лучшую одежду для свиданий

Сотрудники сервиса объявлений «Юла» провели исследование, по результатам которого узнали о самой лучшей, по мнению россиян, одежде для свиданий. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» во четверг, 22 декабря.

Фото: Лента.ру Лента.ру

В ходе опроса выяснилось, что большинство мужчин (56 процентов) приходят на романтические встречи в повседневной одежде, отдавая предпочтение джинсам и рубашкам. При этом около четверти респондентов мужского пола (23 процента) выбирают деловой костюм.

Каждая вторая женщина, в свою очередь, надевает по данному случаю удобную одежду и не покупает новые предметы гардероба. Кроме того, 25 процентов опрошенных признались, что не предпринимают особых действий для подготовки к встрече. По их мнению, мужчины должны больше стараться понравиться женщине, чем наоборот.

Помимо этого, четверть участниц исследования считают, что их спутник должен быть одет в вещи люксовых брендов. При этом 18 процентов мужчин хотели бы видеть на женщинах откровенные платья, подчеркивающие фигуру.

Согласно результатам проведенного исследования, 33 процента молодых людей во время общения обращают внимание на стиль в одежде девушек, а 26 процентов — на их фигуру. Для россиянок самыми важными факторами во время знакомства с противоположным полом оказались общие темы для разговоров, опрятность собеседника и черты его лица.