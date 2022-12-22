Как сэкономить на покупке зимней обуви

Выбор теплой обуви не всегда простой, так как она должна быть долговечной, теплой, прочной и непромокаемой. Кажется, что таких ботинок не существует, а если все-таки они и есть, то будут стоить довольно дорого. О том, как можно сэкономить на покупке зимней обуви — в материале “Рамблера”.

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Сравнивайте цены

На маркетплейсах и на сайтах магазинов бренда цены могут сильно отличаться. Некоторые ритейлеры могут завышать цены для того, чтобы позже сделать на товар внушительную “скидку”. Поэтому если вы увидели понравившуюся вещь на сайте, стоит посмотреть и другие магазины, где она представлена — в том числе зайти и на сайт бренда.

Ищите промокоды

Многие магазины при оплате предлагают ввести промокод. Что делать, если у вас его нет? Искать на сторонних сайтах, это может помочь сильно сэкономить. Помимо поисковика, можно также посмотреть промокоды от блогеров, так как различные компании часто сотрудничают с ними для привлечения аудитории. Не стесняйтесь спрашивать у друзей и коллег — во многих магазинах есть реферальные программы.

Покупайте обувь не в сезон

Лучше всего дожидаться распродаж, которые проходят в конце каждого сезона. На них можно урвать вещи, которые будут сильно дешевле, чем первоначальная цена. Да, придется ждать еще несколько месяцев, так как вы не сможете поносить вещь сразу, поэтому выбирайте классические модели, которые будут актуальны долгое время.

Выбирайте долговечные материалы