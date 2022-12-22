Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о моде в стране

«В барселонском доме Loewe можно прийти не как клиент бутика, а как посетитель музея. Дом Loewe расположен в историческом здании с высокими потолками, оригинальной отделкой и потрясающей коллекцией арта: керамика Зизифы Посва, макраме каталонской художницы Аурелии Муньос и "Волосатое объятие " Хеге Янга. Ну, и самое главное, у них можно увидеть целых восемь керамических работ ПаблПабло Пикассо. Еще один примечательный магазин на этой улице — это флагманский Massimo Dutti, который расположился в доме известного художника Рамона Касаса», — рассказала она.