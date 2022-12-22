Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о моде в стране

Жительницы Испании очень любят простые фасоны и удобную одежду, а также замысловатые аксессуары. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. Она объяснила, какого стиля придерживаются местные жители и где предпочитают покупать одежду.
Главная и самая пестрая улица Барселоны Passeig de Gràcia — это рай для шопоголиков, отметила Алена Бердова. Именно здесь сосредоточены все основные бутики мировых брендов: от HM и Zara до Cartier и Loewe.
«В барселонском доме Loewe можно прийти не как клиент бутика, а как посетитель музея. Дом Loewe расположен в историческом здании с высокими потолками, оригинальной отделкой и потрясающей коллекцией арта: керамика Зизифы Посва, макраме каталонской художницы Аурелии Муньос и "Волосатое объятие " Хеге Янга. Ну, и самое главное, у них можно увидеть целых восемь керамических работ ПаблПабло Пикассо. Еще один примечательный магазин на этой улице — это флагманский Massimo Dutti, который расположился в доме известного художника Рамона Касаса», — рассказала она.
По словам Алены Бердовой, образы королевы Испании Летиции никогда не остаются без внимания.
«Таким образом она популяризирует среди населения местные бренды одежды. А их достаточно. В Испании много талантливых дизайнеров, а в Барселоне постоянно появляются небольшие шоурумы с одеждой made in Spain», — поделилась блогер.
Барселону нельзя назвать лучшим примером стритстайла, потому что здесь не утруждают себя работой над созданием образов, утверждает Алена Бердова.
«Все должно быть прагматично. Много бижутерии, замысловатые аксессуары встречаются чаще. Все, что любят в Zara, да и вообще в Inditex, — все это любят и испанцы. Именно этот бренд лежит в основе уличных образов испанцев. Mango тоже отличный пример одного из самых популярных среди испанцев магазинов базовой одежды», — объяснила она.
Кроме того, мировую моду сложно представить без идей испанских модельеров, отметила Алена Бердова.
«Первый кто приходит на ум, — это Кристобаль Баленсиага, основатель дома Balenciaga. Именно он ввел в моду квадратные плечи у женщин. МаноМаноло Бланик, король шпилек, тоже родом из Испании. Адольфо Домингес, основатель одноименного бренда, которого очень любят в Испании», — заключила она.
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