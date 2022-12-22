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2 часа назад

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега задала тренд на мужские галстуки

Газета.Ru

Мужской галстук стал модным женским аксессуаром, благодаря актрисе Дженне Ортеге. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда сериала "Уэнздей" задала тренд на мужские галстуки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Когда-то считавшийся мужским аксессуаром, предназначенным для костюмов и официальных случаев, классический галстук стал одним из обязательных модных аксессуаров у женщин. Законодательницей тренда стала 20-летняя американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную женскую роль в сериале Тима Бертона «Уэнздей».

Дженна Ортега неоднократно появлялась на публике в мужских галстуках. В ноябре 2022 года звезда сериала «Уэнсдей» пришла на программу «Доброе утро, Америка» в черном брючном костюме с белой рубашкой и черным галстуком, а спустя месяц посетила «Вечернее шоу Джимми Фэллона» в прозрачном платье от Dolce & Gabbana с белым воротником и манжетами, которое дополнила широким черным галстуком.

Мода,Тим Бертон,
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