Звезда сериала "Уэнздей" задала тренд на мужские галстуки

Когда-то считавшийся мужским аксессуаром, предназначенным для костюмов и официальных случаев, классический галстук стал одним из обязательных модных аксессуаров у женщин. Законодательницей тренда стала 20-летняя американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную женскую роль в сериале Тима Бертона «Уэнздей».

Дженна Ортега неоднократно появлялась на публике в мужских галстуках. В ноябре 2022 года звезда сериала «Уэнсдей» пришла на программу «Доброе утро, Америка» в черном брючном костюме с белой рубашкой и черным галстуком, а спустя месяц посетила «Вечернее шоу Джимми Фэллона» в прозрачном платье от Dolce & Gabbana с белым воротником и манжетами, которое дополнила широким черным галстуком.