Как оставаться стильной и женственной в брючном костюме

Брючный костюм — давно не офисное клише. Костюм стал атрибутом изысканного стиля и женственного образа. Стереотип о том, что это исключительно мужская вещь развеялся еще в 30-х годах, со времен Марлен Дитрих.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Сегодня брючный костюм — выгодная инвестиция в гардероб. Его можно носить вне зависимости от сезона, разбавлять аксессуарами, экспериментировать с цветами и текстурами. Брючный костюм впишется в гардероб и молодой мамы, и фрилансера, и, конечно, business women, подчеркнув хрупкость и женственность.

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О том, как «подружиться» с брючным костюмом рассказала Елена Мясникова, фэшн-эксперт, владелица Дома моды.

Новости с подиумов

На показах 2022-2023 появляется большое количество вариантов брючных костюмов в сочетании с непривычными аксессуарами. К брюкам вновь добавляют ремни, подчеркивая талию, украшают баской, чтобы, наоборот, добавить объем в бедрах, на жакет надевают броши. Самая главная рекомендация здесь, чтобы детали добавляли легкости, а не утяжеляли образ.

Подбирая костюм, важно адекватно оценивать свой рост, тип фигуры и цветотип. Пусть в гардеробе будет 2-3 костюма, но хорошо сшитых с идеальной посадкой и из качественной ткани. Тогда это действительно будет женственно, ведь костюм подчеркнет вашу индивидуальность.

Цвета и фасоны

Трендами этого сезона стали модели с асимметрией, комбинацией форм и тканей, кожаные, с эксклюзивно расшитыми вручную жакетами и в стиле спорт-шик.

Синий, черный и серый цвета костюмов остаются классикой, но, вероятно, не добавят образу женственности. Не бойтесь экспериментировать: охра, желтый, зеленый, лазурный и красный цвет в сочетании с футболками, рубашками и топами нейтральных цветов создадут смелый и гармоничный образ.

Сочетание качественной классической шерсти с яркой шелковой подкладочной тканью, цветной платок в нагрудном кармане — все это создает игривое настроение.

Как подобрать брюки

Рекомендуем обратить внимание на брюки палаццо. Эта модель брюк универсальна и подойдет женщинам практически с любым типом фигуры. Главное правильно подобрать ткань, цвет и высоту изделия. Брюки палаццо из плотной ткани скрасят полные бедра, а легкие и струящиеся удлинят ноги.

Стройные женщины могут выбрать брюки-дудочки. Прямой крой и стрелки отлично подчеркнут точеный силуэт.

Женственные сочетания

Вечерний лук с брюками будет прекрасно сочетаться с шелковым верхом, топом с кружевом, но при этом не стоит надевать что-то слишком открытое. К образу можно добавить жемчуг, украшения, бриллианты и туфли на каблуке 2-3 см. Но, конечно, не все сразу. Струящиеся блузы из шелка, льна и шифона, дополненные отделкой из кружева или жемчуга, будут стильно смотреться под жакетом, подчеркивая утонченный образ.

Брюки-дудочки рекомендовано носить с классическим жилетом, джемпером, жакетом и рубашками. Выбор зависит от повода, куда вы хотите их надеть. Брюки-палаццо сочетаются с тонкими блузками, облегающими топами, майками и футболками.

Жакеты

Второй важной частью брючного образа является жакет. В разнообразии жакетов новичку действительно легко запутаться. Базовые модели в пастельных тонах, подчеркивающие талию — практически всегда удачный выбор. К тому же такой жакет легко компилировать в других образах.

С жакетами оверсайз следует быть осторожными. Широкие брюки в сочетании с оверсайз-верхом не добавят женственности, а добавят килограммы. В то время как обтягивающие модели брюк и экстравагантные кроп-топы под таким жакетом сделают образ сексуальным и женственным.

Костюм на заказ