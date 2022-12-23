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34 минуты назад

57-летняя супермодель Паулина Поризкова снялась топлес на пляже

Газета.Ru

Супермодель Паулина Поризкова снялась топлес на пляже. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram*.

57-летняя супермодель Паулина Поризкова снялась топлес на пляже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

57-летняя Паулина Поризкова выложила в социальных сетях фотографию, на которой предстала на пляже топлес. Супермодель позировала в одних плавках, прикрыв грудь руками.

В подписи к снимку Паулина Поризкова рассказала, что он был сделан четыре года назад на острове Сен-Мартен в Карибском море. Во время отдыха ее друзья сказали ей, что она обладает суперспособностью — заставляет женщин чувствовать себя красивыми.

"Они абсолютно правы", "Я бы добавила, что ты заставляешь нас чувствовать, что мы важны", "Это точно!", "Вы красивы как снаружи, так и внутри", — писали подписчики супермодели в комментариях.

Мода,Паулина Поризкова,
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