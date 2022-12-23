57-летняя супермодель Паулина Поризкова снялась топлес на пляже

Супермодель Паулина Поризкова снялась топлес на пляже. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram*.
57-летняя Паулина Поризкова выложила в социальных сетях фотографию, на которой предстала на пляже топлес. Супермодель позировала в одних плавках, прикрыв грудь руками.
В подписи к снимку Паулина Поризкова рассказала, что он был сделан четыре года назад на острове Сен-Мартен в Карибском море. Во время отдыха ее друзья сказали ей, что она обладает суперспособностью — заставляет женщин чувствовать себя красивыми.
"Они абсолютно правы", "Я бы добавила, что ты заставляешь нас чувствовать, что мы важны", "Это точно!", "Вы красивы как снаружи, так и внутри", — писали подписчики супермодели в комментариях.