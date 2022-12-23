57-летняя супермодель Паулина Поризкова снялась топлес на пляже

В подписи к снимку Паулина Поризкова рассказала, что он был сделан четыре года назад на острове Сен-Мартен в Карибском море. Во время отдыха ее друзья сказали ей, что она обладает суперспособностью — заставляет женщин чувствовать себя красивыми.