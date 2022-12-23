Звезда "Дома Дракона" Оливия Кук снялась для Harper's Bazaar

"Я занималась самобичеванием. Это безумие, потому что то, о чем они говорят, это выдуманная версия меня, которой на самом деле не существует. Люди говорят о тебе так, будто знают тебя, и это так странно. Все, что ты можешь сделать, это быть как можно более искренним", - сказала актриса.