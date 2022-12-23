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2 часа назад

Звезда "Дома Дракона" Оливия Кук снялась в Valentino для Harper's Bazaar

Газета.Ru

Актриса Оливия Кук позировала для обложки британской версии Harper's Bazaar. Об этом сказано на сайте издания о моде.

Звезда "Дома Дракона" Оливия Кук снялась для Harper's Bazaar
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кук снялась для первой страницы журнала в наряде итальянского дома моды Valentino. За съемку отвечал модный фотограф Джош Шиннер.

В интервью изданию Оливия Кук рассказала о том, как проходили съемки сериала "Дом Дракона", ставшим приквелом "Игры престолов".

"Есть много сцен, которые снимаются в течение двух недель. Нужно обладать психической выносливостью, которой я раньше не имела", - прокомментировала она.

По словам актрисы, в конце рабочего для у нее даже не было времени на отдых. После выхода "Дома Дракона" Кук активно интересовалась тем, что о ней пишут в социальных сетях, и остро реагировала на негативные комментарии.

"Я занималась самобичеванием. Это безумие, потому что то, о чем они говорят, это выдуманная версия меня, которой на самом деле не существует. Люди говорят о тебе так, будто знают тебя, и это так странно. Все, что ты можешь сделать, это быть как можно более искренним", - сказала актриса.

Мода,Оливия Кук,
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