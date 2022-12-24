Adidas приостановил своё партнёрство с Balenciaga

Бренд Balenciaga пострадал от критики с момента появления спорной коллекции Gift Shop («Сувенирный магазин») в ноябре. Инфлюенсеры вроде Ким Кардашьян, а в некоторых случаях и потребители, озвучили несогласие с «популяризацией сексуального насилия над детьми». Теперь не понятно, что будет дальше с Balenciaga. Бренду и креативному директору Демне Гвасалии уже пришлось принести извинения. Кроме того, модельера исключили из списка претендентов на премию «Дизайнер года» от The Fashion Awards.
Недавно опубликовали скриншоты электронных писем службы поддержки клиентов от Balenciaga и adidas, в которых говорится, что предварительные заказы на товары из коллекции Balenciaga x adidas будут отложены или не выполнены вообще. «Мы нашли время, чтобы пересмотреть наше партнёрство с Balenciaga, и мы решили приостановить все запуски продуктов до дальнейшего уведомления», — говорится в электронном письме adidas об отмене заказа покупателя из Сингапура.
Коллекция Gift Shop запомнилась зрителю моделями с лицами, затянутыми в латекс сплошной маской. Костюмы овресайз отсылали многих к атрибутам БДСМ-клубов. А классические пиджаки, правда с тремя полосками от adidas, выглядели так, как будто были сняты «с чужого плеча».