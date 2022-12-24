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1 час назад

Adidas приостановил своё партнёрство с Balenciaga

Mainstyle

Бренд Balenciaga пострадал от критики с момента появления спорной коллекции Gift Shop («Сувенирный магазин») в ноябре. Инфлюенсеры вроде Ким Кардашьян, а в некоторых случаях и потребители, озвучили несогласие с «популяризацией сексуального насилия над детьми». Теперь не понятно, что будет дальше с Balenciaga. Бренду и креативному директору Демне Гвасалии уже пришлось принести извинения. Кроме того, модельера исключили из списка претендентов на премию «Дизайнер года» от The Fashion Awards.

Adidas приостановил своё партнёрство с Balenciaga
Фото: MainstyleMainstyle

Недавно опубликовали скриншоты электронных писем службы поддержки клиентов от Balenciaga и adidas, в которых говорится, что предварительные заказы на товары из коллекции Balenciaga x adidas будут отложены или не выполнены вообще. «Мы нашли время, чтобы пересмотреть наше партнёрство с Balenciaga, и мы решили приостановить все запуски продуктов до дальнейшего уведомления», — говорится в электронном письме adidas об отмене заказа покупателя из Сингапура.

Коллекция Gift Shop запомнилась зрителю моделями с лицами, затянутыми в латекс сплошной маской. Костюмы овресайз отсылали многих к атрибутам БДСМ-клубов. А классические пиджаки, правда с тремя полосками от adidas, выглядели так, как будто были сняты «с чужого плеча».

Мода,Самые сексуальные,Демна Гвасалия,Ким Кардашьян,
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