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2 часа назад

Кейт Мосс возродила одну из своих легендарных причёсок

Mainstyle

Кейт Мосс — одна из самых известных британских блондинок, но в 1990-х годах она решила пофлиртовать с розовым спектром. Супермодель согласилась покрасить волосы в яркий цвет, чтобы принять участие в показе Versace сезона весна-лето 1999. Но годом ранее Юрген Теллер заснял модель в постели и назвал снимок «Молодая розовая Кейт». Спустя 20 лет эта фотография повсеместно встречается в социальных сетях. В интервью Нику Найту для ShowStudio в 2014 году звезда рассказала, что тот самый цвет волос продержался всего неделю. Но теперь, спустя десятилетия после культового изменения, Кейт вернулась в прошлое ради кампании Marc Jacobs Resort 2022/2023.

Кейт Мосс возродила одну из своих легендарных причёсок
Фото: MainstyleMainstyle
Mainstyle

На снимках, сделанных Харли Вейром и стилистом Даниэлем Эмерсоном, нестареющая Кейт сидит, оперевшись рукой на стол. Неоново-розовая модель носит фирменные сапоги Kiki от Джейкобса и представляет два классических творения дизайнера: сумку-ведро и лососёво-розовую J Marc через плечо. Этот момент знаменует 22-летие с тех пор, как Мосс впервые появилась в кампании Marc Jacobs осенью 2000 года, подтверждая свою роль сторонника и друга бренда.

Мода,Юрген Теллер,Кейт Мосс,
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