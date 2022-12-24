Кейт Мосс возродила одну из своих легендарных причёсок

Кейт Мосс — одна из самых известных британских блондинок, но в 1990-х годах она решила пофлиртовать с розовым спектром. Супермодель согласилась покрасить волосы в яркий цвет, чтобы принять участие в показе Versace сезона весна-лето 1999. Но годом ранее Юрген Теллер заснял модель в постели и назвал снимок «Молодая розовая Кейт». Спустя 20 лет эта фотография повсеместно встречается в социальных сетях. В интервью Нику Найту для ShowStudio в 2014 году звезда рассказала, что тот самый цвет волос продержался всего неделю. Но теперь, спустя десятилетия после культового изменения, Кейт вернулась в прошлое ради кампании Marc Jacobs Resort 2022/2023.