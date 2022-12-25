Одежда стала одним из худших подарков на Новый год

Одежда и сувениры — худшие подарки на Новый год по мнению россиян. Об этом говорится в результатах соцопроса сервиса Superjob.

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«Одежда и сувениры оказались самыми нежеланными подарками на Новый год для россиян — так ответили 7% и 6% опрошенных соответственно», — сообщается в результатах опроса сервиса.

Исследователи отметили, что почти каждый пятый опрошенный считает, что хуже, чем одежда и сувениры на Новый год может быть только отсутствие подарка на праздник.

В результатах опроса поясняется, что мужчинам в качестве подарка больше всего не нравится получать белье и тапочки. Женщинам — новогодние сувениры, кухонные принадлежности и косметику.

Опрос россиян по поводу их предпочтений в подарках на Новый год проходил с 12 по 23 декабря этого года. Сервис опросил 1600 человек старше 18 лет из 385 населенных пунктов по всей стране.

Ранее психолог Алла Бучкова порекомендовала родителям учитывать возраст своих детей при покупке подарков на Новый год. А клинический психолог Юлия Рязанова посоветовала устроить себе на новогодние праздники информационный детокс, чтобы справиться со стрессом из-за суеты и больших планов.