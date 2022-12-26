Стилистка дала советы по разумному выбору одежды в магазинах

Австралийская стилистка дала советы по разумному выбору одежды во время шопинга. Соответствующий ролик опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В первую очередь жительница Мельбурна Мелисса Мургана призвала подписчиков покупать вещи в магазинах только в том случае, если они не вызывают дискомфорт при примерке. «Если вы чувствуете себя некомфортно, лучше откажитесь от такого наряда», — пояснила она и добавила, что не следует приобретать практически одинаковые предметы гардероба.

В заключение эксперт по стилю порекомендовала подбирать одежду в зависимости от типа фигуры. Кроме того, по словам Мурганы, следует подбирать образы согласно посадке на теле, не обращая при этом внимание на размер изделий.