Васильев раскрыл главный модный тренд наступающего года

Эксперт рассказал, что в моду стремительно возвращаются тренды из 1980-х годов, что можно использовать при составлении новогоднего образа. Так, он советует выбрать на праздник платье с широкими плечами или контрастными цветами. Определенную изюминку внесет в образ «интригующая» молния на спине.