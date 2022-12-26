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2 часа назад

Возлюбленная Джейсона Стетхэма вышла на публику в "голых" брюках

Газета.Ruиещё 2

Возлюбленная голливудского актера Джейсона Стетхэма модель Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фотографию в откровенном образе. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Возлюбленная Стетхэма вышла на публику в "голых" брюках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рози Хантингтон-Уайтли на новой фотографии позирует в брюках из черного кружева и черном меховом топе. Модели сделали укладку с голливудскими локонами и макияж с шоколадной помадой. На снимке она фотографирует себя в зеркале на фоне спальни. После съемки она отправилась на публику и посетила светский вечер.

Напомним, что актер Джейсон Стетхэм и Рози Хантингтон-Уайтли познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella. В 2016 году пара объявила о своей помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году у пары родился первенец, и мероприятие решили отложить, супермодель рассказывала, что им было не до торжественных церемоний. О второй беременности Рози Хантингтон-Уайтли стало известно в августе 2021 года, она сообщила об этом в личном блоге, показав фото с округлившимся животом. "Ангел" Victoria's Secret 2 февраля 2022 года родила дочь Изабеллу Джеймс, а также от актера у супермодели есть пятилетний сын Джек Оскар.

Уже несколько лет Рози Хантингтон-Уайтли занимается бизнесом. У нее есть собственная линейка нижнего белья Rosie for Autograph для марки одежды Marks&Spencer. Кроме этого она развивает бьюти-бренд Rose Inc.

Мода,Рози Хантингтон-уайтли,
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