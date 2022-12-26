6 акцентов, которые заставят любой образ выглядеть дорого

Эти предметы гардероба прослужат долгие годы, а любой наряд сделают значительно элегантнее.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Чтобы выглядеть стильно и дорого, совсем необязательно скупать модные коллекции, опустошать полки брендовых магазинов и тратить на одежду всю зарплату. Достаточно создать правильные акценты, они сделают любой образ изысканным.

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Качественные лоферы

Несмотря на то что классические лодочки выглядят очень женственно, обувь на плоской подошве куда практичнее. Она показывает окружающим, что вы цените личный комфорт, чувствуете себя уверенной и раскрепощенной. Приобретите качественные лоферы или брогги, они хороши для весны, прохладной осенней погоды, никогда не выйдут из моды, сочетаются с джинсами, деловыми костюмами и платьями. Не скупитесь на модель из натуральной кожи, она прослужит долгие годы.

Кожаная сумка без акцентов

У вас может быть десяток сумочек всех форм и оттенков, подходящих для разных ситуаций. Но, если хотите выглядеть дорого, купите одну классическую вместительную сумку нейтрального цвета без акцентов и яркой фурнитуры. Такая модель всегда выглядит элегантно и делает образ дороже. Да, качественная сумка может стоить довольно дорого, но ее практичность окупится с лихвой. Она подойдет под любые наряды, не потеряет первоначальный вид.

Часы

Время всегда можно уточнить, взглянув на экран телефона, но из всех аксессуаров, именно часы выглядят особенно элегантно. Выберите классическую модель с круглым или квадратным циферблатом, без лишних деталей. Отдавайте предпочтение кожаному ремешку, он не затрется. Часы привлекают внимание к запястьям, делая силуэт более изящным, а образ выглядит дороже и продуманнее.

Кольцо с камнем

Это настоящий тренд последних лет: аккуратный ободок из драгоценного металла и камень классической огранки. Такое кольцо может стать единственным аксессуаром, его достаточно, чтобы подчеркнуть женственность, но не перегрузить образ. Не обязательно тратиться на бриллианты, горный хрусталь, аквамарин, топаз будут смотреться ничуть не хуже.

Жемчуг

Есть опасность, что жемчуг сделает наряд более взрослым, поэтому выбирайте современные модели — двойную нитку с аккуратной застежкой. Сочетайте ожерелье с классическими жакетами, джинсами и однотонными футболками, платьями-свитерами.

Шелковый платок