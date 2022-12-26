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1 час назад

Ирина Шейк отметила католическое Рождество в костюме Санта-Клауса

Газета.Ru

Российская супермодель Ирина Шейк отметила католическое Рождество в костюме Санта-Клауса. Фотографиями с праздника она поделилась с подписчиками в Instagram*.

Шейк отметила католическое Рождество в костюме Санта-Клауса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях несколько фотографий с празднования Рождества. Супермодель показала себя в костюме Санта-Клауса, наряженную елку, горящий камин и блюда с праздничного стола. В комментариях Ирину Шейк поздравили с праздником. Впрочем, многие удивились, почему россиянка празднует католическое, а не православное Рождество.

"Ирина, а ты разве не православная?", "Русское Рождество 7 января", "Может, у нее дочка католической веры, для нее отмечает", — гадали подписчики.

Некоторые предположили, что Ирина Шейк встретила Рождество вместе со своим бывшим возлюбленным Брэдли Купером и их 5-летней дочерью Леей. В последнее время супермодель и актера подозревают в воссоединении.

Мода,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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