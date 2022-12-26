Российская супермодель Ирина Шейк отметила католическое Рождество в костюме Санта-Клауса. Фотографиями с праздника она поделилась с подписчиками в Instagram*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

36-летняя Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях несколько фотографий с празднования Рождества. Супермодель показала себя в костюме Санта-Клауса, наряженную елку, горящий камин и блюда с праздничного стола. В комментариях Ирину Шейк поздравили с праздником. Впрочем, многие удивились, почему россиянка празднует католическое, а не православное Рождество.

"Ирина, а ты разве не православная?", "Русское Рождество 7 января", "Может, у нее дочка католической веры, для нее отмечает", — гадали подписчики.