Российская супермодель Ирина Шейк отметила католическое Рождество в костюме Санта-Клауса. Фотографиями с праздника она поделилась с подписчиками в Instagram*.
36-летняя Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях несколько фотографий с празднования Рождества. Супермодель показала себя в костюме Санта-Клауса, наряженную елку, горящий камин и блюда с праздничного стола. В комментариях Ирину Шейк поздравили с праздником. Впрочем, многие удивились, почему россиянка празднует католическое, а не православное Рождество.
"Ирина, а ты разве не православная?", "Русское Рождество 7 января", "Может, у нее дочка католической веры, для нее отмечает", — гадали подписчики.
Некоторые предположили, что Ирина Шейк встретила Рождество вместе со своим бывшим возлюбленным Брэдли Купером и их 5-летней дочерью Леей. В последнее время супермодель и актера подозревают в воссоединении.