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1 час назад

Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз с ирокезом снялась для обложки глянца

Газета.Ru

Американская актриса Лили Коллинз, известная по роли в сериале "Эмили в Париже", стала лицом нового выпуска журнала V magazine. Снимки появились в социальных сетях.

Лили Коллинз с ирокезом снялась для обложки глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лили Коллинз снялась для обложки глянца в необычном для себя образе — с черным ирокезом и в одном мужском жакете. На других версиях обложки актриса позировала в нарядах haute couture и в ювелирных украшениях.

"Первый сезон вышел, когда мы переживали COVID, поэтому после выхода сериала у нас было не так много общения с поклонниками. Но, когда мы вернулись в Париж на съемки, люди узнавали нас. Причем возраст не имел значения — фанатам было и 10 лет, и за 80 лет. Бабушки и дедушки тоже нас смотрели. Многие мужчины подходили к нам и говорили: "Я начал смотреть его из-за своей жены, но, кажется, я стал смотреть его быстрее и чаще, чем она", — рассказала Лили Коллинз в интервью изданию.

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