Лили Коллинз с ирокезом снялась для обложки глянца

"Первый сезон вышел, когда мы переживали COVID, поэтому после выхода сериала у нас было не так много общения с поклонниками. Но, когда мы вернулись в Париж на съемки, люди узнавали нас. Причем возраст не имел значения — фанатам было и 10 лет, и за 80 лет. Бабушки и дедушки тоже нас смотрели. Многие мужчины подходили к нам и говорили: "Я начал смотреть его из-за своей жены, но, кажется, я стал смотреть его быстрее и чаще, чем она", — рассказала Лили Коллинз в интервью изданию.