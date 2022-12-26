Сотрудница офиса получила выговор за неуместный наряд

Пользовательница сети с никнеймом scooterkween рассказала, что 50-летний сотрудник отдела кадров сделал ей замечание по поводу внешнего вида. При этом юзерша продемонстрировала подписчикам офисный наряд, который был на ней в тот день. На размещенных кадрах видно, что она была одета в светлые джинсы прямого кроя, синий блестящий топ с длинными рукавами, частично оголяющий ее живот, и кроссовки.