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1 час назад

Сотрудница офиса получила выговор от 50-летнего коллеги за неуместный наряд

Lenta.ru

Блогерша Дженни Бонавита получила выговор за неуместный наряд на работе. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Сотрудница офиса получила выговор за неуместный наряд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом scooterkween рассказала, что 50-летний сотрудник отдела кадров сделал ей замечание по поводу внешнего вида. При этом юзерша продемонстрировала подписчикам офисный наряд, который был на ней в тот день. На размещенных кадрах видно, что она была одета в светлые джинсы прямого кроя, синий блестящий топ с длинными рукавами, частично оголяющий ее живот, и кроссовки.

Как утверждает Бонавита, HR-менеджер посчитал ее наряд чересчур откровенным для офиса.

«Почему этот образ должен вдруг смущать коллег?» — спросила она у подписчиков в ролике.

Зрители неоднозначно отреагировали на образ девушки, о чем написали в комментариях под публикацией.

«Мужчины в моем офисе вообще носят джинсы, футболки, шляпы дальнобойщика и ковбойские сапоги, и это точно не бизнес-кэжуал», «У нас тоже так одеваются», «На дворе 2022 год, корпоративная деловая одежда ушла в прошлое для большинства компаний. В моем офисе все одеваются повседневно», — высказались они.

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