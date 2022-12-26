Литвинова примерила наряд дочери-дизайнера из бюстгальтеров

«Топ из бюстгальтеров — это смело. Это скандал, страсть, стиль и женственность в одном. Смотрится круто», «Именно в "отчаянных опциях" вы наиболее неотразимы и притягательны», «Рената безупречна, прекрасна, великолепна всегда, везде и во всем!»,« Да, концепция образа гениальна», — оценили они.