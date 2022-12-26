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2 часа назад

Выяснилось, почему нельзя экономить на свадебном платье

Секрет Фирмы

Свадебное платье — дорогое удовольствие. Оно вряд ли обойдётся дешевле 30 000 рублей или будет занимать меньше 20% свадебного бюджета, рассказала дизайнер Рабиа Халилли. Если купить дешёвый наряд, на него всё равно придётся потратить кучу денег: идти в ателье, чтобы дошивать платье и делать так, чтобы оно нормально сидело на невесте. Кому-то придётся раскошелиться.

Выяснилось, почему нельзя экономить на свадебном платье
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Дизайнер рассказала, что 30 000 рублей хватит на самое простое платье из синтетики. Плюс такого наряда в том, что при хорошем освещении на фото невеста может сойти за девушку в аристократическом образе. Но у платья за 30 косарей не будет декора и шлейфа.

Дизайнер считает, что всё, что остаётся после свадьбы, — памятные фото. Их качество напрямую зависит от хорошего фотографа и достойного платья. Поэтому не жалейте денег на наряды, девушки.

Если же вы всё же решили отказаться от огромных трат на образ, обратите внимание на посадку платья. Чтобы доработать купленную в магазине вещь, заложите в бюджет 10 000 рублей. Иначе изделие будет смотреться как минимум нелепо, считает дизайнер.

Всё дело в том, что свадебное платье — слишком сложное изделие и не может сесть без того, чтобы его не подшивали. Подгоняют даже самые дорогие наряды, рассказала Халилли. А вот если вы купили платьишко на AliExpress, подгонять обычно уже нечего. Придётся поплакать и пойти искать новое.

Суровая дизайнер резюмировала, что жалеть денег на платье не нужно, чтобы сохранить нервы и деньги. Экономия на наряде опасна для жизни, считает она.

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