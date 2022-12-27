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3 часа назад

Одежда с открытой спиной вновь вернулась в моду в 2022 году

Lenta.ru

оПредметы гардероба с вырезом на спине, которые обрели популярность в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в текущем сезоне. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Одежда с открытой спиной вновь вернулась в моду в 2022 году
Фото: Лента.руЛента.ру

Журналисты проанализировали наряды моделей на прошедших в 2022 году показах и пришли к выводу, что они неоднократно появлялись на подиуме в платьях, топах, рубашках и пиджаках с открытой спиной. Среди брендов, которые включили в свои коллекции подобную одежду, оказались Burberry, David Koma и Christoper Kane, а также KNWLS и Masha Popova.

Помимо этого, упомянутые вещи представлены в ассортименте таких массмаркетовых марок, как ASOS, Zara, H&M и Mango, уточняют авторы материала. При этом сочетать наряды с вырезом на спине модные эксперты рекомендуют с вещами эстетики Y2K — брюками-клеш и джинсами с заниженной линией талии.

По словам психолога Каролин Меер, предметы гардероба вновь стали актуальными, поскольку мода циклична. «Мода должна меняться, иначе нам никогда не понадобится покупать что-то новое, а это минус для производителей. Думаю, тренд сохранится и в 2023 году», — заключила она.

В августе еще одна популярная в 2000-х вещь стала модной у представителей молодого поколения. Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок, например теннисисток и хоккеисток.

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