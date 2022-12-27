Назван самый модный головной убор на зиму

Редакторы журнала Glamour назвали самый модный головной убор на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Речь идет о балаклаве — вязаной шапке, которая закрывает голову, лоб и лицо. При этом изделие имеет прорезь для глаз, рта или для овала лица.

Отмечается, что этот головной убор стал популярен благодаря показам люксового бренда Miu Miu. Так, модный дом выпустил на подиум моделей, одетых в пуховики, зимние ботинки, балаклавы и платья из легких тканей. Ирландский дизайнер Симон Роша, в свою очередь, рассказала, что платья с рюшами из ее новой коллекции также можно сочетать с подобными вязаными шапками.