Эксперт моды Эвелина Хромченко назвала самое эффектное декольте 2022 года. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ее собственной Школы моды "EvelinaFashionSchool". Эвелина Хромченко подвела итоги уходящего года.
"Приз за самое эффектное декольте года уходит к Тимоти Шаламе и Haider Ackermann. И не потому, что сегодня главный Питер Пэн мирового кино стал на день старше (27 декабря актеру исполнилось 27 лет — прим. "Газеты.Ru")", — заявила ведущая шоу "Модный приговор" на Первом канале.
По словам эксперта моды, топ с "обратным декольте", который Тимати Шаламе надел на премьеру фильма "Целиком и полностью" в рамках Венецианского кинофестиваля, затмил бесчисленное множество платьев с вырезами, которые мы видели на красных ковровых дорожках в уходящем году.