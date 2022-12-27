Хромченко назвала самое эффектное декольте 2022 года

"Приз за самое эффектное декольте года уходит к Тимоти Шаламе и Haider Ackermann. И не потому, что сегодня главный Питер Пэн мирового кино стал на день старше (27 декабря актеру исполнилось 27 лет — прим. "Газеты.Ru")", — заявила ведущая шоу "Модный приговор" на Первом канале.