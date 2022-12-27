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44 минуты назад

Эвелина Хромченко назвала самое эффектное декольте 2022 года

Газета.Ru

Эксперт моды Эвелина Хромченко назвала самое эффектное декольте 2022 года. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ее собственной Школы моды "EvelinaFashionSchool". Эвелина Хромченко подвела итоги уходящего года.

Хромченко назвала самое эффектное декольте 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Приз за самое эффектное декольте года уходит к Тимоти Шаламе и Haider Ackermann. И не потому, что сегодня главный Питер Пэн мирового кино стал на день старше (27 декабря актеру исполнилось 27 лет — прим. "Газеты.Ru")", — заявила ведущая шоу "Модный приговор" на Первом канале.

По словам эксперта моды, топ с "обратным декольте", который Тимати Шаламе надел на премьеру фильма "Целиком и полностью" в рамках Венецианского кинофестиваля, затмил бесчисленное множество платьев с вырезами, которые мы видели на красных ковровых дорожках в уходящем году.

Мода,Питер Пэн,Эвелина Хромченко,Первый канал,
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