Блогерша раскрыла быстрый способ уменьшить широкие в талии джинсы без шитья

Блогерша Паола (фамилия неизвестна) раскрыла быстрый способ уменьшить широкие в талии джинсы без шитья. Соответствующий видеоролик появился на странице юзерши с никнеймом pxgon в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала черные брюки прямого кроя, которые оказались ей велики. По ее словам, сузить джинсы можно с помощью ножа или любого другого приспособления с лезвием. Так, Паола проделала отверстия в поясе штанов около пуговицы и петли для ее застегивания. «Вам необходимо сделать две дырки, при этом проткнуть нужно только верхний слой ткани», — объяснила она.

Затем инфлюэнсерша продела шнурок для обуви в области талии джинсов и затянула его с двух сторон. В опубликованном ролике видно, что в результате брюки девушки стали подходить ей по размеру.