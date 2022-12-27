Блогерша раскрыла быстрый способ уменьшить широкие в талии джинсы без шитья

Блогерша Паола (фамилия неизвестна) раскрыла быстрый способ уменьшить широкие в талии джинсы без шитья. Соответствующий видеоролик появился на странице юзерши с никнеймом pxgon в TikTok.
На размещенных кадрах девушка продемонстрировала черные брюки прямого кроя, которые оказались ей велики. По ее словам, сузить джинсы можно с помощью ножа или любого другого приспособления с лезвием. Так, Паола проделала отверстия в поясе штанов около пуговицы и петли для ее застегивания. «Вам необходимо сделать две дырки, при этом проткнуть нужно только верхний слой ткани», — объяснила она.
Затем инфлюэнсерша продела шнурок для обуви в области талии джинсов и затянула его с двух сторон. В опубликованном ролике видно, что в результате брюки девушки стали подходить ей по размеру.
Подписчики оценили рекомендацию блогерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «И как я не догадался раньше, это же гениально, спасибо», «У меня есть две пары джинсов, которые я не ношу из-за того, что они сидят на мне слишком свободно», «Я сама пользуюсь таким методом, и мои брюки сидят идеально!» — заявили они.