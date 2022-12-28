Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Стилист Васильев перечислил тренды в одежде на 2023 год

Lenta.ruиещё 2

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев перечислил предметы гардероба, которые войдут в моду в 2023 году. На эту тему он высказался в интервью StarHit.

Васильев перечислил тренды в одежде на 2023 год
Фото: Ленат.руЛенат.ру

В первую очередь стилист призвал читателей обратить внимание на одежду эстетики 1980-х годов, среди которых джинсы-варенки, вещи из прозрачной ткани, наряды в сетку, а также кофты с широкими плечами и образы из денима. Что касается цветов, трендовым специалист назвал бордо, а на смену черному пришли синий, серый, зеленый и коричневый цвета.

Помимо этого, по словам модного эксперта, актуальность обрели ткань-плиссе и накладные карманы. Вдобавок собеседник издания порекомендовал присмотреться к шубам из эко-меха с анималистическим принтом, твидовым костюмам, кардиганам и свитерам крупной вязки.

«Сумочки-коробочки уже много сезонов подряд не выходят из моды (...) Главный тренд зимы — сумка с мехом. Плюс подберите удобный и вместительный шоппер», — высказался в заключение Васильев и добавил, что популярными станут обувь на тракторной подошве, ботинки-челси и сапоги с резинкой на щиколотке.

В августе Васильев назвал россиянкам способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.

Мода,Александр Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители