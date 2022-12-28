Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
3 часа назад

Gucci выпустили специальную коллекцию в честь года кролика

Газета.Ru

Итальянский модный дом Gucci представил специальную праздничную коллекцию, приуроченную к году кролика. Об этом сообщает Hypebeast.

Gucci выпустили коллекцию в честь года кролика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Итальянский бренд показал кадры из рекламной кампании специальной коллекции Year of the rabbit, посвященной наступающему году кролика. В ролике, снятом художником и режиссером Максом Зидентопфом, модели Gucci гуляют по сказочному цветочному саду с маленькими кроликами на руках. Во время съемки на площадке присутствовали представители организации по защите животных, которые подтвердили, что при создании ролика ни одно животное не пострадало.

В капсульную коллекцию Gucci вошли спортивные костюмы, свитера, рубашки, платья и пальто с принтами кроликов, а также пушистые заколки и мюли с «кроличьими ушками».

На прошлой неделе модный дом Gucci открыл первый магазин чемоданов в Париже. Пространство расположилось на улице Сент-Оноре рядом с Елисейским дворцом.

Ранее сообщалось, что Gucci призывают «отменить» из-за очередных отсылок к России в новой круизной коллекции.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители