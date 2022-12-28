Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
37 минут назад

Эксперты назвали лучшие модные показы 2022 года

Газета.Ru

Модные эксперты портала WWD составили рейтинг лучших женских показов 2022 года. Соответствующий список был опубликован на официальном сайте издания.

Эксперты назвали лучшие модные показы 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лучшим модным шоу, по мнению журналистов издания, стал показ весенней коллекции 2023 года Bottega Veneta. Журналист Майлз Соха отметил, что вторая работа Матье Блази для бренда «была настоящим взрывом и ярчайшим событием Недели моды в Милане».

«И не потому, что Кейт Мосс вернулась на подиум, а потому, что нам показали роскошную, изысканную и при этом продуманную до мельчайших деталей одежду», — добавил эксперт.

Второе место журналисты отдали весеннему показу Twinsburg Gucci, который также прошел во время миланской Недели моды. Эта коллекция стала последним творением Алессандро Микеле для Gucci, который покинул пост креативного директора дома осенью 2022 года.

«Это был великолепный и глубокий момент для Микеле, когда он вывел на подиум 68 пар моделей близнецов», — заявил журналист издания Бут Мур.

Третье место досталось показу круизной коллекции Louis Vuitton, который прошел в Калифорнии, в институте биологических исследований Солка.

«Подиумные жесты Гескьера были не менее грандиозными. Коллекция была вдохновлена калифорнийскими пейзажами, пустынными кочевниками и крысами-серферами, что смотрелось невероятно органично на фоне сурового заката», — сказал Бут Мур.

В список лучших показов года также попали весенняя коллекция Loewe, кутюрная Valentino, круизная Dior, весенняя Rick Owens и круизная Chanel.

Ранее сообщалось, что Gucci выпустили специальную коллекцию в честь года кролика.

Мода,Кейт Мосс,Louis Vuitton,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители