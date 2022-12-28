Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
7 минут назад

Полную девушку выгнали из кофейни из-за откровенного топа

Lenta.ru

Полную блогершу Эззи (фамилия неизвестна) с никнеймом @ezzystyles выгнали из кофейни за неуместный внешний вид. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Полную девушку выгнали из кофейни из-за откровенного топа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети рассказала, что сотрудница кафе попросила ее покинуть заведение из-за чересчур откровенного наряда. При этом юзерша продемонстрировала образ, который стал причиной критики.

Так, на размещенных кадрах Эззи предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, девушка надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком. Также блогерша дополнила наряд массивными серьгами и цветными браслетами. «Я просто выгляжу очень мило!» — заявила она в опубликованном ролике.

Подписчики поддержали девушку в комментариях. «Как можно осуждать людей в общественных местах за их одежду», «Ты имеешь право выходить в публичные места, не беспокоясь о том, соответствует ли твой наряд дресс-коду», «Я шокирована», — написали они.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители