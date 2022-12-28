Полную девушку выгнали из кофейни из-за откровенного топа

Полную блогершу Эззи (фамилия неизвестна) с никнеймом @ezzystyles выгнали из кофейни за неуместный внешний вид. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети рассказала, что сотрудница кафе попросила ее покинуть заведение из-за чересчур откровенного наряда. При этом юзерша продемонстрировала образ, который стал причиной критики.

Так, на размещенных кадрах Эззи предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, девушка надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком. Также блогерша дополнила наряд массивными серьгами и цветными браслетами. «Я просто выгляжу очень мило!» — заявила она в опубликованном ролике.