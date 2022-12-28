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2 часа назад

Пуховики XXXXL размера из московского метро стали продавать за 1 миллион рублей

Газета.Ru

24 декабря в московском метро заметили двух мужчин в объемных куртках гигантского размера. Спустя неделю на сайте бренда MEOW'ONE началась продажа изделий.

Пуховики XXXXL размера стали продавать за 1 миллион рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованном видео, которое завирусилось в соцсетях, москвичи ехали в вагоне метро и позировали в объемных, длинных пуховиках XXXXL размера. На черные модели был нанесен принт с котом и надпись MEOW. Как оказалось, российский бренд выставил изделия на продажу. Пальто представлены в двух вариантах: черном с неоновым принтом и черном с белыми логотипами. Стоимость пуховика составила 1 миллион рублей. Однако пользователи соцсетей не оценили завышенную стоимость моделей. Они также сравнивали изделия со стилем "Канье Уэста из метро" и "любимыми телепузиками".

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