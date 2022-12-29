Модель Victoria's Secret Келли Гейл снялась обнаженной

Шведская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Келли Гейл снялась обнаженной. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в социальной сети.
27-летняя Келли Гейл опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала без макияжа, с распущенными волосами и полностью раздетой.
"Детка в джунглях", — говорится в подписи к публикации.
Фолловеры модели Victoria's Secret восхитились ее фигурой в комментариях. "Идеал", "Так горяча и красива!", "Богиня", "Прекрасная фигура", "Хочу тебя съесть", — писали интернет-пользователи.
В январе 2021 года Келли Гейл рассекретила помолвку со своим бойфрендом, актером Юэлем Киннаманом, который старше нее на 16 лет. Пара познакомилась на музыкальном фестивале Coachella в 2019 году. "Твоя навсегда", — написала Гейл под снимками поцелуя с Киннаманом.