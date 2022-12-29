Модель Victoria's Secret Келли Гейл снялась обнаженной

Шведская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Келли Гейл снялась обнаженной. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в социальной сети.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

27-летняя Келли Гейл опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала без макияжа, с распущенными волосами и полностью раздетой.

"Детка в джунглях", — говорится в подписи к публикации.

Газета.Ru

Фолловеры модели Victoria's Secret восхитились ее фигурой в комментариях. "Идеал", "Так горяча и красива!", "Богиня", "Прекрасная фигура", "Хочу тебя съесть", — писали интернет-пользователи.