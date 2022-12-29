Владислав Лисовец: правила новогодней моды

В чем встречать Новый год? Какой макияж будет уместен в разных образах? Какие вещи и материалы будут в моде в следующем сезоне? На какие аксессуары стоит обратить внимание?..

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На все эти вопросы (и не только) отвечает один из самых известных стилистов в нашей стране Владислав Лисовец. Он - ведущий различных телепроектов, и среди его клиентов - множество звезд!

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НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ

- Для того чтобы весь образ смотрелся гармонично, вы должны его тщательно продумать целиком - я имею в виду и одежду, и макияж, и прическу - вместе! Девиз «все лучшее и сразу» советую приберечь для чего-то другого. Если вы решили в этот раз сделать ставку на платье - тогда на волосы и прическу сделайте минимальный акцент. И не бойтесь тяжелых материалов, таких как бархат: новогодняя ночь — это лучший для них повод. Будьте разными: если в прошлом году у вас было платье в пол - в этом году наденьте мини! При этом не бойтесь выбрать слишком простое платье: доиграйте образ макияжем, прической или яркой обувью. В любом случае, что бы вы ни выбрали, — это ваше предпочтение. Значит, именно этот наряд принесет вам удачу. И обязательно дополните его улыбкой, особенно когда будете загадывать желание...

ДЛЯ КОРПОРАТИВА

- Вероятно, в этом году не будет совсем уж масштабных гуляний, но в своем коллективе хотя бы на один бокальчик «шипучки» настоятельно советую собраться. Такое неформальное общение освежает и объединяет, а еще это дополнительный повод подготовить и выгулять вечерний наряд. Но если в новогоднюю ночь по большей части девушки превращаются в более эротичные версии самих себя, то для вечеринки на работе я бы все же советовал выбрать что-то более сдержанное, хоть и нарядное. Будьте элегантными в этот вечер!

ОТ ХОЛОДОВ – ДУБЛЕНКА

- Большой простор для самовыражения в этом сезоне дает нам верхняя одежда. А сколько фактур! Здесь и экологический мех, и кожа, и лак, и привычные нам, можно сказать, с рождения пуховики! Силуэты с акцентом на талии, а также варианты - как в пол, так и более короткие. Советую обязательно приобрести себе что-то новое в этом сезоне - то, чего у вас ранее не было. В следующем сезоне, если захотите, это можно будет продать тем, кто не читает мои рекомендации. А может быть, именно ваша покупка станет классикой и будет радовать вас еще многие годы, как, например, покупка дубленки и кожаной куртки свободного кроя. Чем они старше, тем лучше смотрятся!

БРЮКИ СВОБОДНОГО КРОЯ

- Экспериментируйте с цветом - черных красок уже было достаточно. Если проанализировать показы сезона осень-зима 22/23, то мы обратим внимание, что большинство брюк - достаточно свободного кроя. Более утонченные варианты тоже встречаются, как и брюки с высокой талией, и даже с низкой. А еще, конечно, принты! Правил нет: мы сочетаем полоску с клеткой и можем добавить еще несколько принтов — это больше не считается за ошибку. Если стесняетесь придумывать - повторяйте! А еще настоятельно рекомендую присмотреться к коже - сейчас это смотрится супер­актуально!

РЕМЕНЬ – ЭТО МОДНО

- Сегодня ремень служит не просто для поддержания брюк. Ремень — это еще одна возможность для самовыражения и возможность завершить образ. Мода меняется стремительно - и возвращается: сегодня это ремни 2000-х, поэтому не советую от них избавляться. Сейчас в моде носить и широкие, и узкие, и даже сразу несколько. Кому-то это может показаться странным, но мы можем носить ремень даже поверх того пуховика или пальто, у которых ремень в принципе не предусмотрен! Заведите привычку их коллекционировать - и тогда в вашем гардеробе всегда будет как минимум один актуальный акцент.

ШАРФ ВСЕМУ ГОЛОВА