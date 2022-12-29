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2 часа назад

Переехавшая в Черногорию российская стилистка рассказала о моде в стране

Lenta.ru

Переехавшая в Черногорию российская стилистка Даря Седунова рассказала о моде и шопинге в стране. Соответствующей информацией она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Переехавшая в Черногорию россиянка рассказала о моде в стране
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам россиянки, черногорцы тщательно следят за своим внешним видом. В повседневной жизни они предпочитают носить удобную одежду, однако она должна быть с броским декором. Например, на прохожих можно встретить угги со стразами. Подобные изделия представлены в ассортименте локальных марок, которые делают акцент на балканских узорах и ярких, блестящих нарядах. В то же время в центральной части страны преобладает деловой стиль с акцентом на черных предметах гардероба и строгости.

Кроме того, местные жители особое внимание уделяют макияжу и прическам. Девушки могут появиться с яркой косметикой на лице в любое время дня, отметила Седунова. С нарисованными на веках стрелками также выходят в свет мужчины.

Что касается торговых центров — в Черногории их небольшое количество. Самый крупный из них — Delta City — находится в столице, Подгорице. В нем представлены такие бренды, как Zara, Mango, U.S. Polo Assn, New Yorker, Stradivarius, Pull & Bear, Women'secret, Tommy Hilfiger, Guess, перечислила стилистка. Помимо этого, она назвала популярных локальных дизайнеров: Natasa Djokic, Milena Vujacic, Lazar LLic, и указала, что черногорцы следят за блогерами Milena Pajovic, Sandra Mitrovic, Tiyana Osmanagic, Jovana Jovanovic. Данные инфлюэнсеры чаще выбирают одежду из атласной ткани, лака или кожи с акцентом на талии, а главными достоинствами, по утверждению россиянки, являются бюст и длинные ноги.

Ранее в декабре переехавшая в Испанию российская блогерша, журналистка, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова также рассказала о моде в стране.

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