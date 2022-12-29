Российская модель снялась для обложки журнала Chaos

София Стейнберг стала героиней обложки журнала Chaos. Об этом пишет Telegram-канал The Blueprint. Российская модель позировала перед объективом творческого дуэта Luigi and Iango.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В качестве стилиста по волосам был приглашен Стивен Бивер, а стилистом были подобраны вещи французского дома моды Chanel.

В ноябре испанский бренд Zara опубликовал рекламную кампанию с российской моделью Софией Стейнберг. В сентябре София Стейнберг также приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Российская модель выходила на подиум во время показов Fendi, Jason Wu, Khaite, Altuzarra и Carolina Herrera.