Российская модель снялась для обложки журнала Chaos

София Стейнберг стала героиней обложки журнала Chaos. Об этом пишет Telegram-канал The Blueprint. Российская модель позировала перед объективом творческого дуэта Luigi and Iango.
В качестве стилиста по волосам был приглашен Стивен Бивер, а стилистом были подобраны вещи французского дома моды Chanel.
В ноябре испанский бренд Zara опубликовал рекламную кампанию с российской моделью Софией Стейнберг. В сентябре София Стейнберг также приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Российская модель выходила на подиум во время показов Fendi, Jason Wu, Khaite, Altuzarra и Carolina Herrera.
Она также работала на Неделе моды в Милане, куда прибыли и другие российские модели — Наталья Булычева, Таня Чурбанова, Лиза Хан и Мария Кейдж. Все они участвовали в шоу Diesel.