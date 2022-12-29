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1 час назад

Российская модель София Стейнберг снялась для обложки журнала Chaos

Газета.Ru

София Стейнберг стала героиней обложки журнала Chaos. Об этом пишет Telegram-канал The Blueprint. Российская модель позировала перед объективом творческого дуэта Luigi and Iango.

Российская модель снялась для обложки журнала Chaos
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В качестве стилиста по волосам был приглашен Стивен Бивер, а стилистом были подобраны вещи французского дома моды Chanel.

В ноябре испанский бренд Zara опубликовал рекламную кампанию с российской моделью Софией Стейнберг. В сентябре София Стейнберг также приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Российская модель выходила на подиум во время показов Fendi, Jason Wu, Khaite, Altuzarra и Carolina Herrera.

Она также работала на Неделе моды в Милане, куда прибыли и другие российские модели — Наталья Булычева, Таня Чурбанова, Лиза Хан и Мария Кейдж. Все они участвовали в шоу Diesel.

Мода,Chanel,
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