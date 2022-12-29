Раскрыта связь между нарядом на Новый год и тайными желаниями женщины

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Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд раскрыла связь между нарядом на Новый год и тайными желаниями женщины. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, выбор домашней одежды для грядущего торжества говорит об усталости от веселья и желании расслабиться, заявила специалистка. При этом черные платья подчеркивают сексуальность владелицы, а блестящие наряды выбирают те, кто хочет развлечься после вынужденного соблюдения дресс-кода.

В то же время сочетание кожаных легинсов и топа, которое было модно в 2000-х годах, символизирует стремление вернуться к временам молодости и выглядеть «круто», пояснила журналистка. Кроме того, Филдсенд отметила, что маскарадные костюмы предпочитают любители привлечь внимание, и посоветовала отдавать предпочтение более сдержанным образам.