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40 минут назад

Блогерша раскрыла простой способ уменьшить широкие джинсы в домашних условиях

Lenta.ru

Жительница США раскрыла простой способ уменьшить широкие в талии джинсы в домашних условиях. Соответствующее видео появилось на странице юзерши с никнеймом @michel.c.janse в TikTok.

Блогерша раскрыла простой способ уменьшить широкие джинсы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

20-летняя Мишель Янсе предстала перед подписчиками в синих брюках прямого кроя, которые оказались ей велики в поясе. На размещенных кадрах блогерша сначала продела пуговицу в ближайшую петлю для ремня, а затем застегнула джинсы привычным способом.

«У меня нестандартный тип фигуры с широкими бедрами. Этот метод меня спасает», — рассказала она.

В опубликованном ролике видно, что в результате предмет гардероба стал подходить ей по размеру.

«Это совет для тех, кто не хочет перешивать вещь и тратить лишние деньги», — заключила американка в посте, который стал вирусным и набрал 124 тысячи просмотров.

Подписчики неоднозначно отреагировали на рекомендацию Янсе, о чем написали в комментариях под публикацией.

«И почему я не знала об этом раньше», «Спасибо за совет!» — написали одни. «Вы также можете использовать ремень», «Честный вопрос: ремень уже не в моде?», «Советую: просто перестаньте носить джинсы с высокой талией», — раскритиковали другие.

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