Блогерша раскрыла простой способ уменьшить широкие джинсы

Жительница США раскрыла простой способ уменьшить широкие в талии джинсы в домашних условиях. Соответствующее видео появилось на странице юзерши с никнеймом @michel.c.janse в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

20-летняя Мишель Янсе предстала перед подписчиками в синих брюках прямого кроя, которые оказались ей велики в поясе. На размещенных кадрах блогерша сначала продела пуговицу в ближайшую петлю для ремня, а затем застегнула джинсы привычным способом.

«У меня нестандартный тип фигуры с широкими бедрами. Этот метод меня спасает», — рассказала она.

В опубликованном ролике видно, что в результате предмет гардероба стал подходить ей по размеру.

«Это совет для тех, кто не хочет перешивать вещь и тратить лишние деньги», — заключила американка в посте, который стал вирусным и набрал 124 тысячи просмотров.

Подписчики неоднозначно отреагировали на рекомендацию Янсе, о чем написали в комментариях под публикацией.