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27 минут назад

Названы три распространенные ошибки при выборе одежды

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом stylehard назвала три распространенные ошибки, которые многие люди совершают при выборе одежды. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok, который насчитывает более миллиона подписчиков.

Названы три распространенные ошибки при выборе одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, юзерша (имя и фамилия неизвестны) посоветовала носить леггинсы только с обувью на плоском ходу. По ее словам, образы с обтягивающими штанами для йоги и туфлями на высоких каблуках выглядят визуально безвкусно. Кроме того, героиня публикации призвала зрителей примерять в магазинах классические рубашки с разными бюстгальтерами, поскольку из-за некоторых моделей нижнего белья вещь может сесть не по фигуре.

В заключение женщина заявила, что лишнюю ткань на широких брюках прямого кроя необходимо обрезать, чтобы выглядеть более презентабельно.

«Лучше обратитесь за услугой к швее, и она сделает все в лучшем виде», — порекомендовала инфлюэнсерша.

Видео стало вирусным и набрало более 1,9 миллиона просмотров. Подписчики не оценили советы блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «Не согласна по поводу леггинсов, ношу их как хочу», «Не люблю такие рекомендации. Мы можем одеваться так, как хотим», «Просто носите то, что делает вас счастливым», — высказались они.

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