Названы три распространенные ошибки при выборе одежды

Блогерша с никнеймом stylehard назвала три распространенные ошибки, которые многие люди совершают при выборе одежды. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok, который насчитывает более миллиона подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, юзерша (имя и фамилия неизвестны) посоветовала носить леггинсы только с обувью на плоском ходу. По ее словам, образы с обтягивающими штанами для йоги и туфлями на высоких каблуках выглядят визуально безвкусно. Кроме того, героиня публикации призвала зрителей примерять в магазинах классические рубашки с разными бюстгальтерами, поскольку из-за некоторых моделей нижнего белья вещь может сесть не по фигуре.

В заключение женщина заявила, что лишнюю ткань на широких брюках прямого кроя необходимо обрезать, чтобы выглядеть более презентабельно.

«Лучше обратитесь за услугой к швее, и она сделает все в лучшем виде», — порекомендовала инфлюэнсерша.