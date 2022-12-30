Стилист рассказала о лучших нарядах для новогодней ночи

Приближается Новый год. Несмотря на предпраздничные хлопоты, всем хочется выглядеть в новогоднюю ночь стильно и красиво. Несколько советов по созданию образа дала стилист Екатерина Данелия. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Брючный или пижамный костюм

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По словам стилиста, актуален черный или синий цвет. Стоит выбрать костюм в цвете, с пайетками или шелковый, тогда он не будет напоминать тот, что мы часто видим в офисе. Если вы выберете шелковый пижамный костюм, то наденьте его с босоножками или яркими лодочками, добавьте сверкающих украшений. Также можно рассмотреть вариант костюмов с трендовыми перьями у основания рукавов или брючин. Можно выбрать костюм-тройку, в сочетании с серьгами-люстрами или чокером с кристаллами.

Комбинезон

Хороший вариант для тех, кто не любит думать, как сочетать верх и низ, а еще большое преимущество комбинезонов в том, что они стройнят.

Платье-миди

Стилист советует обратить внимание на такие фактуры, как бархат или жидкий шелк, они по-другому отражают свет, за счет этого смотрятся интереснее. Платье-миди можно рассмотреть в фасоне платье на запа́х (садится на 90% фигур), платье-комбинация, платье-бодикон (силуэтное), можно с вырезами-пикабу (трендовые разрезы) на талии, этот прием еще и визуально дорисует нам ее при необходимости.

Платье-мини

Вариант для смелых, не все готовы показать ноги. Если фигура позволяет, то можно это сделать. Но необходимо следовать правилу: чтобы не получилось чересчур вульгарно, открывайте лишь одну часть тела.

Помните про аксессуары

Они сделают ваш образ более запоминающимся. Даже если вы выберете самое лаконичное платье, его всегда можно украсить большими украшениями (серьги-люстры, чокер с кристаллами, стразы, камни).

Сумка из бусин или кристаллов

В вечерних образах уместна сумка из кристаллов, она будет сверкать и переливаться под яркими лампами. Для более смелых девушек можно замиксовать ее с яркими изделиями с принтом или перьями, при этом можно сделать акцент лишь на нее. Выбирайте минималистичный однотонный костюм, комбинезон либо платье, добавляйте блестящую сумочку и больше ничего не нужно.

Высокие перчатки