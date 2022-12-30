Стилист рассказала о лучших нарядах для новогодней ночи

Приближается Новый год. Несмотря на предпраздничные хлопоты, всем хочется выглядеть в новогоднюю ночь стильно и красиво. Несколько советов по созданию образа дала стилист Екатерина Данелия. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
По словам стилиста, актуален черный или синий цвет. Стоит выбрать костюм в цвете, с пайетками или шелковый, тогда он не будет напоминать тот, что мы часто видим в офисе. Если вы выберете шелковый пижамный костюм, то наденьте его с босоножками или яркими лодочками, добавьте сверкающих украшений. Также можно рассмотреть вариант костюмов с трендовыми перьями у основания рукавов или брючин. Можно выбрать костюм-тройку, в сочетании с серьгами-люстрами или чокером с кристаллами.
Хороший вариант для тех, кто не любит думать, как сочетать верх и низ, а еще большое преимущество комбинезонов в том, что они стройнят.
Стилист советует обратить внимание на такие фактуры, как бархат или жидкий шелк, они по-другому отражают свет, за счет этого смотрятся интереснее. Платье-миди можно рассмотреть в фасоне платье на запа́х (садится на 90% фигур), платье-комбинация, платье-бодикон (силуэтное), можно с вырезами-пикабу (трендовые разрезы) на талии, этот прием еще и визуально дорисует нам ее при необходимости.
Вариант для смелых, не все готовы показать ноги. Если фигура позволяет, то можно это сделать. Но необходимо следовать правилу: чтобы не получилось чересчур вульгарно, открывайте лишь одну часть тела.
Они сделают ваш образ более запоминающимся. Даже если вы выберете самое лаконичное платье, его всегда можно украсить большими украшениями (серьги-люстры, чокер с кристаллами, стразы, камни).
В вечерних образах уместна сумка из кристаллов, она будет сверкать и переливаться под яркими лампами. Для более смелых девушек можно замиксовать ее с яркими изделиями с принтом или перьями, при этом можно сделать акцент лишь на нее. Выбирайте минималистичный однотонный костюм, комбинезон либо платье, добавляйте блестящую сумочку и больше ничего не нужно.
Очень актуальный тренд этого сезона, отметила стилист. Отлично подойдет под платья с открытыми руками, пиджак или топ.