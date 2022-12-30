Названы пять необходимых вещей в гардеробе зимой

Стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала россиянам пять необходимых вещей для зимнего гардероба. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь эксперт выделила пуховик. По ее словам, для холодного сезона больше подойдут модели, внутри которых находится натуральный пух. «Что же касается фасона и цвета, в базовый гардероб впишется лаконичная модель черного, коричневого или серого оттенка», — отметила Храмкова.

В список попали трикотажный костюм, объемный шарф и свитер. В последнем случае Храмкова посоветовала обратить внимание на однотонные варианты без лишнего декора. Она объяснила, что данный предмет гардероба можно сочетать с повседневными джинсами и нарядными юбками.